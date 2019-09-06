Новым генконсулом США в Екатеринбурге стала Эми Сторроу

Новым Генеральным консулом США в Екатеринбурге стала Эми Сторроу, сообщается на официальной странице консульства в Twitter. «Госпожа Сторроу планирует посвятить следующие два года укреплению связей между Уральским консульским округом и США»,— отмечается в сообщении.

Ранее главой дипмиссии был Пол Картер. 5 августа стало известно, что он покинул должность.

Эми Сторроу с 2004 года работает с Госдепартаменте США. С 2010 по 2013 год работала в Риге. В 2015-2017 годах занимала пост директора Управления по делам выпускников Бюро по делам образования и культуры Госдепартамента.