06 сентября, пятница
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Краснодар. Кубань, Адыгея

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В Адыгее могут создать лабораторию Россельхознадзора

Руководству Россельхознадзора России в скором времени предложат проект создания в Республике Адыгея лаборатории ведомства. Об этом главу региона Мурата Кумпилова на личной встрече заверил новый руководитель Южного межрегионального управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Игорь Окороков.

По словам главы Адыгеи, вопрос создания в республике лаборатории Россельхознадзора продиктован необходимостью проведения в регионе оперативных исследований продукции животного и растительного происхождения, а также здоровья поголовья, качества семян и плодородия почв.

Кроме того, в ходе встречи стороны обсудили тему производства адыгейского сыра. Он является одними из брендов республики. Господин Окороков подчеркнул, что важно сохранить традиции его производства.

Василий Хитрых


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