06 сентября, пятница
Войти в профиль
Уфа. Башкортостан

Коротко

Новости

все новости

приложение

партнерский проект

Подробно

Банк УРАЛСИБ вошел в ТОП-5 лучших Интернет-банков для частных лиц

Интернет-банк УРАЛСИБ для частных лиц вошел в ТОП-5 рейтинга лучших интернет-банков для ежедневных задач. Исследование Internet Banking Rank 2019 было подготовлено консалтинговым агентством Markswebb.


Банк УРАЛСИБ занял 4-е место в сегменте Daily Banking (ежедневный банкинг). По сравнению с исследованием прошлого года – Internet Banking Rank 2018 – Банк УРАЛСИБ поднялся в рейтинге на 3 позиции. Согласно исследованию, более эффективным в рейтинге Daily Banking считается интернет-банк, в котором клиент может наиболее полно и удобно управлять средствами на дебетовой карте и получать информацию о продукте.

Исследование Internet Banking Rank 2019 было проведено в июле-августе 2019 года. В нем приняли участие 24 интернет-банка для частных лиц, каждый из которых обследовался кабинетно и участвовал в пяти юзабилити-тестах. Анализ данных и расчет итоговой оценки для каждого банка в рамках концепции Daily Banking проводился на основе более 500 критериев оценок функциональности и удобства использования интернет-банка.

Справка:


ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В+» Fitch Ratings, «B» Standard&Poor’s и «B2» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-» (RU).

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 августа 2019 года насчитывает: 6 филиалов, 271 точку продаж, 1 534 банкомата, 528 платежных терминалов.

Печать

Все материалы

Банк УРАЛСИБ

Банк УРАЛСИБ вошел в ТОП-5 лучших Интернет-банков для частных лиц

Банк УРАЛСИБ запускает акцию «ЛОВИ МОМЕНТ С УРАЛСИБОМ»

Банк УРАЛСИБ предлагает срочный депозит «Стратегия»

Банк УРАЛСИБ в Башкортостане отменил комиссию за прием платежей на oplata.uralsib.ru по картам сторонних банков

Банк УРАЛСИБ включен в Программу стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства

Банк УРАЛСИБ и Visa провели XIV Ежегодную Конференцию

Рекомендуем

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

В регионе

партнерский проект

партнерский проект

интервью

реклама

Профиль пользователя