Министерство внутренней безопасности США проверит машины для голосования на уязвимость

Производители машин для голосования предоставили Министерству внутренней безопасности США доступ к технической документации, инженерным технологиям и выпускаемому оборудованию, чтобы специалисты могли оценить степень его уязвимости к хакерским атакам. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на помощника директора департамента Министерства по вопросам кибербезопасности Дженнетт Манфра.

По мнению специалистов, проверка машин для голосования крайне важна на фоне грядущих президентских выборов в США. Производители, по словам госпожи Манфра, согласились пойти на сотрудничество с властями. «Думаю, мы достигли значительного прогресса в работе с производителями этих систем. Мы знаем, из чего состоят эти системы и как именно они работают»,— отметила она. Это позволит продумать программу помощи местным властям и властям штатов, а также частным компаниям, построить защиту от хакерских атак.

Алена Миклашевская