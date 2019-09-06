ТАИФ ищет подрядчика для строительства завода по производству биопластика

Группа компаний «ТАИФ» намерена до конца 2019 года заключить договор на строительство завода по производству биопластика «под ключ», передает «Интерфакс».

В данный момент итальянская компания Bio-On, являющаяся партнером ТАИФа, занимается проектированием предприятия. Она уже передала пакет проектно-технической документации.

Завод по производству биопластика появится на территории ОЭЗ «Алабуга». Начальная производительность предприятия составит 10 тыс. тонн полигидроксиалканоатов ежегодно. В дальнейшем она может вырасти в два раза. На завод планируется потратить 9,7 млрд руб. без НДС.

Напомним, что соглашение о строительстве завода по производству биопластика ТАИФ и Bio-On подписали в октябре прошлого года.

"Ъ-Казань"