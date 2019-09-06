В регионах «тюменской матрешки» задолженность по ипотечным кредитам выросла на 11%

Совокупная задолженность по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) в регионах «тюменской области» за год выросла на 11% и составила 399 млрд руб. Как сообщили в пресс-службе Уральского ГУ Банка России, доля просроченной задолженности в общем объеме кредитов составила менее 1%.

За семь месяцев 2019 года жители трех регионов взяли 28 тыс. ипотечных кредитов на сумму 67 млрд руб. По объемам выданной ипотеки регионы заняли четвертое место после города Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. «Более 32 млрд руб. (48%) в кредит получили жители ХМАО, на заемщиков Тюменской области и ЯНАО приходится по 21 и 14 млрд руб. соответственно»,— сообщили в пресс-службе регулятора. Средний размер кредита составил 2,4 млн руб., средний срок — 18 лет и четыре месяца.