«Мы помогаем предприятиям реальным рублем»

Почему региональные предприятия переводят свое производство в Москву? Чем столица привлекает новых инвесторов? И в чем особенности ведения бизнеса в московской особой экономической зоне? На эти и другие вопросы в интервью корреспонденту “Ъ FM” Владимиру Расулову ответил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

— В Приморье сейчас проходит Восточный экономический форум, и одна из главных его тем — новые решения для ускоренного экономического роста. Чего в этом смысле за последнее время добилась Москва? И какие отрасли здесь стали наиболее интересными для инвесторов?

— Мы только за 2019 год привлекли десять новых современных производств в Москву, и сейчас эти предприятия находятся в стадии оформления земли, и мы помогаем, чтобы в 2020 году они вышли на стройку. Это несколько тысяч рабочих мест, это предприятия, которые не только переезжают из других регионов, но и из других стран — это и Словения, и Сербия, и даже Белоруссия.

— А что за предприятия переезжают, можете пару примеров привести?

— Предприятие из Белоруссии будет делать фармацевтические продукты для ветеринарии. Из Сербии у нас переезжает в Очаково предприятие, которое будет делать в модном сейчас направлении — фитнес-еду. По индексу промышленного производства в Москве — основной показатель, по которому мы себя меряем — мы приросли на 11%, и год к году логично, что индекс составил 111%. Также у нас половина всех прямых иностранных инвестиций в Россию приходится на Москву. Накопленными итогами — мы с коллегами недавно посчитали — это уже больше $223 млрд. Сложно будет найти страну на карте мира, которая бы не инвестировала в экономику Москвы. Это и финансы, и страхование, и торговля, и реальный сектор… И, конечно, недвижимость, за счет адресной инвестиционной программы благоустройства и развития территории — это положительный эффект создает, который отмечается, кстати, и международными консалтинговыми компаниями.

Совсем недавно мы встречались с представителями крупнейшей экономической организации ОЭСР. Коллеги в течение недели смотрели, как развивается город, какие цели ставит себе по различным отраслям — экология, промышленность, инвестиции, образование, медицина, цифровизация. Финальная встреча была в конце прошлой недели, и коллеги очень одухотворенные уехали. Сейчас ждем, что они должны вернуться к нам с неким градированием нас относительно других высокоразвитых столиц мира и рекомендациями, где мы можем усилить свои позиции, чтобы быть более конкурентоспособными.

— А как город поддерживает уже существующие на его территории предприятия? И что в столице есть такого, чего бизнесмены не находят в регионах?

— У нас есть программа помощи высокоэффективным производителям. Мы помогаем им реальным рублем — это субсидии, льготные займы, статусы, которые помогают предприятию получать налоговые преференции в рамках регионального налога. В среднем 1,5 млрд руб. в год предприятия получают от города, но не напрямую, а через различные преференции. Мы видим, что предприятия не просто получают эти деньги и проедают их, мы видим реинвестирование, потому что система выстроена так, что получить на следующий год те же самые льготы можно в случае, если предприятие выполняет совсем нехитрые вещи — инвестирование либо на гектар здесь, либо на квадратные метры, если это особая экономическая зона, в случае, если выполняется требование по средней заработной плате, требования по инвестициям.

— Кстати, вы упомянули термин «особые экономические зоны», в столице это Технополис «Москва». Чем там принципиально отличаются условия ведения бизнеса от всей остальной территории? И нет ли планов расширить эту экономическую зону?

— Действительно, у нас Технополис «Москва» стал территорией опережающего развития, там 300 тыс. кв. метров с лишним для лоцирования высокотехнологичных производств. Помимо того, что там есть льготы по налогу на имущество и на землю, там отличная льгота кооперации региональной части и федеральной части по налогу на прибыль. Есть льготы по транспортному налогу и особые условия по таможне. У нас уже порядка 60 компаний в особой экономической зоне присутствуют. Они инвестировали уже более 23 млрд руб. и создали 5,5 тыс. рабочих мест.