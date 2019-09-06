За день с улицы 1 мая в Краснодаре эвакуировали больше 100 машин

В пятницу, 6 августа, с выделенной полосы для общественного транспорта по улице 1 Мая на участке от Черкасской до 40-летия Победы эвакуировали 103 автомобиля. На месте работали сотрудники полиции и городского департамента транспорта и дорожного хозяйства. Нарушителям выписали штрафы, автомобили, у которых не нашлось вовремя хозяина, увезли на штрафстоянку, сообщили в мэрии кубанской столицы.

По словам директора департамента транспорта и дорожного хозяйства администарции Краснодара Владимира Архипова, во избежание эвакуации машин и штрафных санкций водителям рекомендуют самостоятельно убрать автомобили с выделенных полос.

Ранее рейды по незаконно припаркованным на выделенках для общественного транспорта авто прошли по улицам Северной, Тюляева, Тургенева и проспекту Чекистов. Уточняется, что по выделенной полосе могут ездить только троллейбусы, автобусы, такси, школьные автобусы, спецтранспорт и машины Скорой помощи, а также велосипедисты, если полоса расположена на проезжей части с правой стороны.

Штраф за оставленную на выделенке машину составляет 2 тыс. руб., за движение по выделенной полосе — 1,5 тыс. руб.

Василий Хитрых