В Ростовской области проезд на пригородных маршрутах подорожал на 8,4%

Цена билетов на большинство маршрутов на территории Ростовской области выросла на 8,38%, сообщает пресс-служба Ассоциации работников транспорта и туризма.

Уехать из Ростова в Таганрог теперь можно за 145,16 руб.вместо 133 руб. а Новошахтинск на 158,53 руб. вместо 145,25 руб.. В среднем цены на рейсы по Ростовской области выросли на 8,38% после повышения тарифов за 1 пассажиро-километр.

Так, цена за 1 пассажиро-километр в автобусах на пригородных маршрутов выросла до 1,83 руб. Обновленная тарифная сетка отразилась за последние три месяца и на стоимости билетов на маршруты. В частности, стоимость поездки из Ростова в Белую Калитву сейчас выросла с 299,3 до 326,6 руб. ,в Зверево – с 196 до 213,9 руб., в Лихую – с 245 до 267,4 руб., в Куйбышево – 227,5 до 248,30 руб., в Каменск – с 252 до 275,04 руб.

Однако на таких популярных маршрутах, как Ростов-Волгодонск, Ростов-Горловка и Ростов-Цимлянск цены не изменились.

Дарья Голякова