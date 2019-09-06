Ford показал тизер нового электрокроссовера

Компания Ford показала тизер нового электрокроссовера, который станет первой подобной моделью в истории марки.

В видеоролике, опубликованном на официальном канале американского бренда в YouTube, представлены зимние тесты электрического прототипа. Машину тестировали на снегу и льду при 26-градусном морозе. Заявлено, что электромобиль, который поступит в продажу осенью 2020 года, получит запас хода не менее 500 км без подзарядки.

Напомним, ранее Lincoln объявил о намерении построить собственный электрокроссовер на базе модели Ford.