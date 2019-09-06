Горсуд Петербурга потерял право снимать кандидатов с выборов

Городской суд Санкт-Петербурга, начиная с полуночи 6 сентября, больше не может отменять регистрацию кандидатов в муниципальные депутаты в качестве апелляционной инстанции. На соответствующий пункт действующего законодательства обращает внимание объединенная пресс-служба городских судов Петербурга.

Согласно ст. 241 КАС РФ, решение об удовлетворении иска суд первой инстанции может принять не позднее, чем за пять дней до дня голосования. При этом согласно ст. 305 КАС РФ, суд апелляционной инстанции (в данном случае Горсуд) может отменить регистрацию кандидата не позднее, чем за два дня до дня голосования.

Отметим, что всего за предвыборную кампанию муниципальных депутатов 2019 года судами Санкт-Петербурга было зарегистрировано 1 328 дел и материалов, касающихся споров кандидатов с ИКМО, ТИК, СПбИК и друг с другом.