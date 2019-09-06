Мэрия Уфы требует демонтировать видеоэкран на проспекте Октября

ООО «Агентство “Ночной проспект”» не смогло в трех инстанциях арбитражного суда отстоять законность установки светодиодного экрана возле дома на проспекте Октября, 78 в Уфе.

В июне прошлого года мэрия Уфы выдала «Ночному проспекту» предписание о демонтаже экрана. Компания оспорила документ в суде. В феврале прошлого года в иске компании отказал арбитражный суд Башкирии, а в мае текущего года — апелляционная инстанция.

Как заявил в суде представитель мэрии, «Ночной проспект» установил экран незаконно: в разрешении, выданном администрацией в 2017 году, компании было разрешено установить щитовую установку размером 3 на 6 м, а не видеоэкран площадью 18 кв. м.

Представитель «Ночного проспекта» пытался убедить кассационную инстанцию в том, что «установка светодиодного экрана на щитовую установку не изменяет вида рекламной конструкции, а меняет только технологию демонстрации рекламы».

Арбитражный суд Уральского округа вслед за нижестоящими инстанциями не согласился с доводами истца. По мнению суда, «Ночной проспект» установил видеоэкран в нарушение разрешительной документации, паспорта рекламного места и техзадания аукционной документации.

ООО «Агентство “Ночной проспект”» зарегистрировано в Уфе в августе 1998 года. По данным Kartoteka.ru, владельцем компании является Игорь Чернов. По данным агентства, , оно располагает 46 рекламными конструкциями в Уфе.

Олег Вахитов