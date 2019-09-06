Ростов стал третьим в антирейтинге городов-миллионеров по качеству работы транспорта

В рейтинге городов-миллионеров портала Domofond.ru по оценке местными жителями качества работы общественного транспорта Ростов занял третье место с конца из 16, сообщает пресс-служба портала. Участникам опроса было предложено оценить утверждение «Меня устраивает работа общественного транспорта в моем районе» по шкале от 1 до 10 баллов, где 1 означает «полностью не согласен», а 10 — «полностью согласен». Ростов набрал 6,4 балла из 10.

Соседний Краснодар опередил Ростов на пять позиций, заняв девятое место с результатом 6,8 баллов.

Выше всего качество работы общественного транспорта оценили в Москве - на 7,7 балла из 10. Вторую строчку заняла Казань с результатом 7,4 балла, за ней - Санкт-Петербург, набравший 7,3 балла.

Хуже всего среди городов-миллионеров оценили работу транспорта жители Челябинска — он набрал всего 5,9 балла.

Дарья Голякова