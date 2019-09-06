Рост доходов в бюджет Кубани от предприятий потребительской сферы составил 7,9%

Предприятия потребительской сферы Краснодарского края перечислили за семь месяцев текущего года в бюджет региона 22,9 млрд руб. налогов, что на 7,9% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Как сообщают в краевом департаменте потребительской сферы и регулирования алкоголя, доля оптовой торговли кубанских фирм составила 42,4% в общем обороте организаций ЮФО, розничная торговля Кубани занимает 40,9% рынка Юга России, услуги общественного питания – 44,8%.

За январь-июль 2019 года оборот розничной торговли в Краснодарском крае вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,3% и достиг 774,3 млрд руб. Этому, по мнению экспертов, способствовали относительно стабильные цены в регионе. В частности, продовольственные товары подешевели на 0,1%, непродовольственные – подорожали на 0,02%

Оборот оптовой торговли на Кубани составил 986 млрд руб., снизившись по сравнению с прошлогодними показателями на 1,8%, а оборот общепита вырос за год на 0,8% и составил 38,7 млрд руб.

Объем оказанных населению бытовых услуг составил 39,1 млрд руб., что на 0,9% превышает прошлогодний показатель. Две трети услуг приходятся на техническое обслуживание и ремонт транспорта и оборудования, ремонт и строительство жилья, услуги парикмахерских, изготовление и ремонт мебели.

Василий Хитрых