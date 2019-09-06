Гендиректором ЗАО «Племзавод Гулькевичский» избран Павел Полтинин

Совет директоров ЗАО «Племзавод Гулькевичский» принял решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора общества Александра Кренца с 6 сентября 2019 года. Как указано в сообщении компании, господин Кренц изъявил уйти с руководящего поста по собственному желанию.

Новым генеральным директором ЗАО «Племзавод Гулькевичский» был утвержден Павел Полтинин. Трудовой договор сроком на три года подписал с ним председатель Совета директоров ЗАО Анатолий Гамалеев.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ЗАО «Племзавод Гулькевичский» зарегистрировано в городе Гулькевичи в 1993 году как предприятие по выращиванию зерновых культур. По итогам II квартала 2019 года выручка племзавода составила 176,7 млн руб., чистая прибыль – 3,9 млн руб.

Дмитрий Михеенко