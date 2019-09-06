ВЭБ заявил о возможности запуска бизнес-чартеров на SSJ 100 за рубеж

Зампред ВЭБ.РФ Артем Довлатов анонсировал возможный запуск бизнес-чартеров на самолетах Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) как по России, так и за рубеж. Он уточнил, что эксперты оценили потенциальную емкость рынка в 30 машин.

«На данный момент обсуждается вариант проекта с парком до 10 самолетов. При этом вводить их планируется постепенно, может быть, начнем с двух самолетов»,— сообщил господин Довлатов «РИА Новости» в рамках Восточного экономического форума.

Ранее стало известно, что «Аэрофлот» планирует разработать долгосрочную стратегию развития чартерного бизнеса группы. Она должна быть составлена с учетом «внешних вызовов и актуальных целей стратегии группы до 2023 года».