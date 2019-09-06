На Кубани за обман РЖД на 2 млн рублей бизнесмен получил 100 тысяч рублей штрафа

Темрюкский районный суд признал виновным в мошенничестве (ч. 5 ст. 159 УК РФ) руководителя московской фирмы, выигравшей подряд на текущий ремонт контор на станции Старотитаровка Северо-Кавказской дирекции РЖД. За ущерб на сумму более 2 млн руб. приговором суда ему был назначен штраф в 100 тыс. руб., сообщили в управлении на транспорте МВД по ЮФО.

Как следует из материалов дела, общая стоимость работ по договору между АО «РЖД» и строительной фирмой на ремонт помещений на станции Старотитаровка составила более 10 мин руб. Однако бизнесмен завысил сведения о фактических объемах и видах выполненных работ. Кроме того, по данным следствия, бизнесмен дал указание подрядной организации изготовить акты выполненных работ, содержащие заведомо ложные сведения об объемах. Оплата за выполнение условий договора была произведена в полном объеме. Таким образом, из суммы контракта оказались похищенными около 2 млн руб.

В 2017 году Центральная дирекция РЖД провела проверку выполненных работ по заключенным договорам. При осмотре зданий контор станции Старотитаровка выяснилось, что часть работ подрядчиком не проводилась и не соответствуют техническому заданию, а также локальной смете. В частности, не был выполнен ремонт мансардного этажа и лестничного марша, также не выполнялась отмостка. В тот же день представители пострадавшей стороны обратились за помощью к стражам правопорядка.

Гражданский иск РЖД на сумму 2 млн руб. был возмещен в ходе предварительного следствия обвиняемым в полном объеме.

Василий Хитрых