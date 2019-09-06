Застройщик «Миловского парка» перешел под внешнее управление

Арбитражный суд Башкирии ввел внешнее управление сроком на 18 месяцев в ООО «Килстройинвест» (застройщик проблемного ЖК «Миловский парк»). Внешний управляющий Алсу Мардамшина (входит в СРО «Дальневосточная межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих») в течение месяца должна разработать план внешнего управления и представить его на утверждение собранию кредиторов.

Процедура признания застройщика банкротом была инициирована межрайонной налоговой инспекцией №2 по Башкирии. Общий размер требований кредиторов составляет около 2,1 млрд руб. С ходатайством о введении в компании внешнего управления в суд обратился временный управляющий «Килстройинвеста» Наиль Раянов, который выявил признаки преднамеренного банкротства компании. По мнению господина Раянова, продажа объектов незавершенного строительства и погашение дебиторской задолженности (80 млн руб.) со временем позволят рассчитаться по обязательствам, говорится в материалах дела.

Налоговая служба была против внешнего управления. Ее представитель просил прекратить банкротное производство «со ссылкой на отсутствие активов у должника, достаточных для покрытия судебных расходов», указано в определении суда.

«Миловский парк» начинал строиться на землях Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства по программе «Жилье для российской семьи». Программа предполагала ввод жилья эконом-класса по фиксированной цене, застройщику обещалось возмещение части затрат на строительство инфраструктуры. Фактически возмещения не последовало. Строительство объекта затормозилось. В реестр обманутых дольщиков комплекса внесены более 1,5 тыс. покупателей квартир. В прошлом году затраты на завершение строительства уже начатых домов оценивались как минимум в 1 млрд руб. В декабре 2017 года в отношении неустановленных руководителей «Килстройинвеста» МВД возбудило уголовное дело по статье «Мошенничество». Статус потерпевших присвоен 700 покупателям квартир. В июле обвинение предъявлено директору компании Дмитрию Комлеву. С мая он находится под домашним арестом.

«Килстройинвест» был учрежден бывшим директором уфимской школы кинологов МВД РФ Николаем Шеиным и его партнером Сергеем Ластовчуком. В феврале 2018 года господин Ластовчук продал свою долю ОАО «Стройпланета», управляющей компанией которого является ООО «Амнис-групп» и ООО «Кэйендэй». Владельцами «Кэйендэй» являются Дмитрий Пяткин и Александр Фрайман.

Влада Шипилова