Свердловский депутат Александр Коркин опроверг информацию о своем ранении

Депутат свердловского заксобрания от ЛДПР Александр Коркин опроверг информацию о своем ранении, сообщает ЕАН. Депутат заявил информагентству, что вполне здоров, а новостью о своем ранении было очень удивлен.

Ранее источники “Ъ-Урал” сообщили, что господин Коркин мог пострадать в инциденте с огнестрельным оружием, который произошел 5 сентября в Гаринском городском округе.

По данным серовской газеты «Глобус», со ссылкой на главу Гаринского городского округа Сергея Величко, инцидент произошел в катере, который передвигался по реке. «Ружье принадлежало хозяину катеру и, видимо, было заряжено. Пострадавший его потянул на себя, хотел взять, ружье зацепилось курком»,— приводят слова господина Величко. По его словам, пострадавший был ранен в голову и находится в больнице

Господин Коркин подтвердил, что действительно ездил в Гаринский городской округ и встречался с главой, чтобы обсудить проблемы с рыбной ловлей. Но, по его словам, встречи проходили на земле, на катере он не плавал и «ружье в него не стреляло».

В свердловском отделении ЛДПР уточнили, что инцидент произошел с другим человеком. «Какое-то веселье в Гарях. Некто Сергей Титов прострелил себе голову. Кто такой и почему СМИ это интересно, не знаю. Было предложение, что он имеет какое-то отношение к ЛДПР, но это не подтвердилось»,— цитирует ЕАН представителя партии.