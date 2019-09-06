Константин Крюков, Елена Лядова, Риналь Мухаметов на концептуальной вечеринке в «Цветном»

Американский бренд New Balance второй год подряд отмечает в Москве Grey Day. Серый цвет олицетворяет ДНК бренда. Впервые серая цветовая палитра была представлена New Balance в 1980 году, в период, когда кроссовки преимущественно выпускались в ярких расцветках. Сегодня серая классическая палитра стала ключевым элементом городского стиля.

В честь этого события в универмаге «Цветной» открылось концептуальное поп-ап пространство марки. Инфлюенсеры и звездные гости смогли примерить обновленные версии легендарных моделей 574 Classic, 997H, 990v5 в фирменном сером цвете. Поп-ап в универмаге «Цветной» будет функционировать для всех желающих до 10 сентября.

Среди гостей были Константин Крюков, Елена Лядова, Ян Гэ, Игорь Верник, Ингрид Олеринская, Петр Романов, Риналь Мухаметов, Александра Ревенко, Михаил Ганнушкин и другие.