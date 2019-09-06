Кредитный портфель ВТБ в Ростовской области вырос на 28%

По итогам первого полугодия 2019 года кредитный портфель объединенного бизнеса ВТБ в Ростовской области вырос на 28% и составил 151,6 млрд руб, сообщает пресс-служба банка. При этом портфель привлеченных средств физических и юридических увеличился на 8% до 147,7 млрд руб.

В сегменте корпоративного бизнеса кредитный портфель вырос почти на 30%, до 93,1 млрд руб. Половину в его структуре занимают кредиты компаниям сферы транспорта и инфраструктурного строительства, 10% - компаниям сферы машиностроения и 6% - торговым предприятиям.

За первые шесть месяцев этого года количество клиентов среднего и малого бизнеса ВТБ в Ростовской области превысило 12 тыс. компаний и предпринимателей.

Розничный кредитный портфель за первое полугодие 2019 года вырос на 9% и составил 58,5 млрд руб. Из низ 26,7 млрд руб. приходится на ипотеку, объем которой с начала года вырос на 10%. Объем кредитов наличными вырос на 11% и составил 26,2 млрд руб. Портфель привлеченных средств физлиц, включая инвестпродукты ,с начала года вырос на 14% до 124,1 млрд руб.

Дарья Голякова