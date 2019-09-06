Экс-замглавы нижегородского минсельхоза Сергея Курепчикова осудят за мошенничество

В Нижегородский райсуд передано дело в отношении бывшего заместителя главы нижегородского министерства сельского хозяйства Сергея Курепчикова и бывшего начальника отдела техполитики, регулирования продовольственного рынка и мониторинга цен министерства Анатолия Базаева. Они обвиняются в мошенничестве при проведении агрофестивалей в течение трех лет.

Как сообщает региональная прокуратура, обвиняемые в 2015, 2016 и 2017 годах собирали через фирмы своих знакомых деньги с предпринимателей за их участие в ежегодных фестивалях «Приволжский день поля». Однако эти мероприятия проводились за средства областного бюджета. В зависимости от платежеспособности участника сумма «сбора» составляла от 5 тыс. руб. до 75 тыс. руб. Общая сумма ущерба превысила 2,5 млн руб. Всем заплатившим обвиняемые предоставляли договоры и выставляли счета.

Три эпизода по ч. 3, ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в крупном и особо крупном размерах») объединены в одно производство.

Министр сельского хозяйства Нижегородской области Николай Денисов, комментируя сообщение о возбуждении уголовного дело в отношении бывшего сотрудника министерства, сообщил, что Сергею Курепчикову сразу предложили уволиться: «Подобных махинаций в минсельхозе терпеть не будут. Таким людям у нас не место».

Анастасия Еремина