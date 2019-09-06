Челябинск стал худшим городом-миллионником по качеству работы общественного транспорта

Челябинск оказался на последней строчке рейтинга городов-миллионников России по качеству работы общественного транспорта. Таковы результаты исследования, проведенного порталом недвижимости Domofond.ru. Аналитики опросили более 90 тыс. жителей 200 российских городов, предложив им оценить утверждение «меня устраивает работа общественного транспорта в моем районе» по шкале от 1 до 10 баллов, где 1 означает «полностью не согласен», а 10 — «полностью согласен».

В результате Челябинск оказался на 171 месте общего рейтинга и на последнем в списке городов-миллионников. За год оценка горожан снизилась почти на 1 балл: с 6,8 до 5,9.

В среднем по стране работу общественного транспорта оценили в 6,6 балла. Лидером рейтинга стала Тюмень (8,2), аутсайдером— город Шахты (4,2, Ростовская область).Первое место среди миллионников заняла Москва (7,7). Затем идут Казань (7,4) и Санкт-Петербург (7,3).