В Петербурге через счета эскроу проданы 167 квартир, в Ленобласти — 647

ЦБ РФ опубликовал данные о заключенных кредитных договорах с застройщиками, использующими счета эскроу. С начала запуска новой системы в Петербурге было открыто 167 счетов эскроу. При этом застройщики заключили 11 кредитных договоров на 14,40 млн рублей.

В Ленобласти, как следует из отчета Центробанка, за два месяца были открыты 674 счетов эскроу. Застройщики, работающие на территории региона, заключили 5 кредитных договоров на 8,24 млн руб.

Добавим, что по числу заключенных договоров экскроу лидирует Москва. В столице застройщики заключили 1933 соглашения.