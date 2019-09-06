Фонд капитального ремонта Самарской области провалил работы в двух районах Самары

Региональный Фонд капитального ремонта не выполнил план по ремонту домов в Красноглинском и Кировском районах Самары, сообщает областная прокуратура.

Речь идет о пос. Мехзавод, квартал 12, д. 3, квартал 14, д. 2 и пр. Карла Маркса, д. 412 «А».

Работы были запланированы в 2014 и 2016 гг., но до сих пор не выполнены. Сроки контрактов с ООО «Сена» и ООО «Амбистрой» истекли в феврале и июне 2018 года.

В декабре прошлого года фонд капремонта расторг договор с «Амбистроем». При этом новый контракт ФКР не заключил.

Прокуратура обратилась в суд с исками обязать фонд отремонтировать дома.

Сабрина Самедова