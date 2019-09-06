Обозреватель "Ъ FM" Светлана Бардина рассказывает о том, где в Москве мечтают жить горожане и в каких районах в реальности выбирают жилье.

Мечты и реальность так далеко бывают друг от друга, и иногда это расстояние можно даже измерить, в километрах, к примеру. Эксперты портала «Авито Недвижимость» изучили предпочтения своих пользователей и узнали, в каких районах Москвы столичные жители и россияне мечтают жить, а какие — чаще всего в итоге выбирают для покупки жилой недвижимости.

В этом году одним из самых желанных и запрашиваемых стал район в Центральном административном округе — Пресненский. Стоимость квадратного метра здесь в среднем составляет 375 тыс. руб. Кроме него, в рейтинге популярных оказались Тверской район и Раменки. В этих локациях средняя стоимость жилья составляет 415 тыс. и 340 тыс. руб. за «квадрат» соответственно. Но чаще всего эти запросы и просмотры объявлений по предложениям в упомянутых локациях так и оставались на уровне мечты.

Ну а реальность такова: для приобретения и фактического проживания пользователи чаще всего выбирают жилье в Марьино и Южном Бутово, где средняя стоимость квадратного метра составляет от 146 тыс. до 170 тыс. руб. Абсолютным же рекордсменом по количеству запросов на доступное жилье стал район Некрасовка. Этот район на юго-востоке города стал лидером в данном рейтинге. В нем чаще ищут и в нем же чаще покупают.

Кстати, Некрасовка возглавила еще один рейтинг — как район с самыми доступными ценами на жилье. Второе и третье места достались Западному и Восточному Бирюлево. В этих районах средняя цена зафиксирована на отметках 147 тыс. и 152 тыс. руб. за квадратный метр соответственно.