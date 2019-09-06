Обозреватель "Ъ FM" Дмитрий Гронский — о Меморандуме о взаимодействии, подписанном в рамках Восточного экономического форума компанией «Хендэ Мотор СНГ» и Российским союзом промышленников и предпринимателей.

4 сентября в рамках Восточного экономического форума, проходящего в эти дни во Владивостоке, состоялось подписание Меморандума о взаимодействии между компанией «Хендэ Мотор СНГ» и Российским союзом промышленников и предпринимателей. Любопытно, что речь в документе шла не о поставках автомобилей столь уважаемому клиенту по интересной цене, а о сотрудничестве в сфере продвижения инновационных технологий мобильности.

Корейский автопроизводитель хорошо известен во всем мире и своими разработками автомобилей, использующих силовые установки, отличные от двигателей внутреннего сгорания, — это и электрокары, и машины на водородных топливных элементах, — и разработками и испытаниями в сфере автономного пилотирования. Все это у нас в стране пока не слишком востребовано. Именно поэтому стороны, подписавшие меморандум, намерены взаимодействовать и по вопросам повышения экологичности и автономности транспортных средств на территории Российской Федерации, и в распространении телекоммуникационных технологий в транспортных системах.

Торжественное событие состоялось на стенде марки Genesis. В этом году бренд уже в третий раз выступает официальным автомобильным партнером события и предоставляет 160 бизнес-седанов Genesis G80 для передвижения VIP-гостей. А на самом стенде участники и гости форума могут поближе познакомиться с другими автомобилями Genesis — спортивным седаном G70 и новой роскошной флагманской моделью G90, премьера которой состоялась в июне этого года.

Восточный экономический форум ежегодно проводится во Владивостоке с целью увеличения иностранных инвестиционных потоков на Дальнем Востоке России и развития сотрудничества с азиатскими странами. С этой точки зрения активности «Хендэ Мотор СНГ» вообще и бренда Genesis в частности — хороший пример того, как это сотрудничество может и должно развиваться.