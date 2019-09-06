Бывший начальник уфимской колонии №13 пойдет под суд

В Калининский райсуд Уфы направлено уголовное дело по обвинению бывшего начальника «Исправительной колонии № 13 УФСИН по Республике Башкортостан» Евгения Пудакова в получении взятки, в том числе путем вымогательства (ч.1, ч. 3 и ч. 5 ст. 290 УК РФ), превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) и присвоении чужого имущества (ч. 3 ст. 160 УК РФ). Евгений Пудаков возглавлял администрацию колонии в 2015-2018 годах. Вместе с ним на скамью подсудимых отправится бывший инспектор отдела безопасности Азат Басыров, обвиняемый в присвоении чужого имущества.

Как сообщила пресс-служба СК по Башкирии, экс-начальник получил от осужденных около 200 тыс. руб. Взамен он разрешал им длительные свидания, позволил провести на территорию колонии бытовую технику для осужденных, обещал способствовать освобождению по УДО. С целью конспирации, пояснили в СК, средства переводились на банковский счет, не связанный с сотрудниками колонии и ее начальником.

Азат Басыров, по версии СК, фигурирует в одном преступном эпизоде. Вместе с Евгением Пудоковым, полагает следствие, он разделил 75 тыс. руб., выделенных колонии на проведение ремонта, который был выполнен из стройматериалов, приобретенных одним из осужденных.

Вину в инкриминируемых преступлениях обвиняемые не признали.

Олег Вахитов