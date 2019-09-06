СОСПП обсудил со свердловским губернатором подготовку к Универсиаде-2023

Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей (СОСПП) в ходе встречи «без галстуков» обсудил с губернатором Евгением Куйвашевым подготовку к Универсиаде, которая пройдет в Екатеринбурге в 2023 году, сообщает департамент информполитики региона. «Этот масштабный проект преобразит Екатеринбург, создаст новые точки роста городской инфраструктуры, откроет новые перспективы для партнерства власти и бизнеса»,— уверен господин Куйвашев. По его словам, значительная часть средств, привлекаемых на подготовку к студенческим играм, пойдет на новое строительство. Глава региона полагает, что этим строительством и оснащением объектов Универсиады «должны заниматься местные компании».

В департаменте напомнили, в планах — строительство девяти объектов, в том числе деревни универсиады, а также развитие транспортной и другой инфраструктуры. Кроме того, готовиться к молодежным состязаниям будут параллельно с реализацией плана к 300-летнему юбилею Екатеринбурга, который также отметят в 2023 году.

Другим направлением, развивать которое призвал губернатор, стало строительство школ «взамен устаревших морально “коробок”». Напомним, 2 сентября в Екатеринбурге после реконструкции открылась школа №106 — с золотой лепниной на стенах и потолке и гранитной плиткой на полу. Средства на редизайн выделил собственник группы компаний «Сима-ленд» Андрей Симановский, выпускник школы.

В ходе встречи участники также обсудили развитие цифровой экономики в регионе, реализация механизмов поддержки малого и среднего бизнеса. Отдельное внимание было уделено созданию на базе Уральского федерального университета межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня.

По итогу встречи президент союза Дмитрий Пумпянский отметил, что такие мероприятия «сближают позиции, способствуют укреплению взаимопонимания между руководством региона и бизнесом». «Актуальность сегодняшней встречи обусловлена начавшейся подготовкой и бюджета региона на будущий год, и корпораций. Наша задача сегодня — обозначить тренды нашей совместной работы»,— полагает он.