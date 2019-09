Перемены в «Коралловых бусах»

Михаил Родионов работает бренд-шефом ресторанов Madyar Collection около двух лет. Помимо «Коралловых бус», ведет проекты: «Пиноккио Djan», «Madyar Grill&Bar» и «Don Bazilio».

Профессиональный опыт около 20 лет. Работал в ресторанах Novikov Group (Высота 5642, Семирамис, Just For You)

Учился и стажировался у обладателей Мишленовских звезд, шефов Аркадия Новикова, Уиллиама Ламберти, Тьерри Мона и др.