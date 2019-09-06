Перемены в «Коралловых бусах»

Трюфель из Италии, желе из просекко на десерт, сибас в соли, тихоокеанские мидии под сырной корочкой, жареные пирожки и еще 50 новых блюд появилось в ресторане «Коралловые бусы».

В августе в ресторане запустили обновленное меню, которое разработал бренд-шеф Михаил Родионов. Направление: русская и итальянская кухни. Появились новинки с морепродуктами: мидии Грея, салат Нисуаз с тунцом, севиче с сибасом и розовой креветкой, гаспачо с крабом, ризотто с морепродуктами и другие позиции. Также теперь в меню можно найти жареные пирожки, блюда с лисичками, профитроли с икрой. Скоро появится новая пицца, паста, пельмени и равиоли.

«Направление «Коралловых бус» — классическая русская и итальянская кухни. Большой упор делаем на сезонные продукты: лисички, фрукты, ягоды, овощи. Таким образом, в августе добавили 50 новых позиций в меню. Сейчас продолжаются проработки и дегустации. У меня много планов: продолжать работу над основным меню, подготовить банкетное, запустить новые завтраки»,— рассказывает бренд-шеф Михаил Родионов.

С 10 сентября запустится новое меню завтраков: и для деловых встреч, и с упором на ЗОЖ, и для сладкоежек, и для маленьких гостей.

На дегустации обновленного меню бренд-шеф презентовал мидии Грея, буррата с томатами, Вителло Тоннато, профитроли с икрой, брускетты с крабом, сибас в соли, рулет из щуки, стейк рибай, жареные пирожки, салат с баклажанами, желе из просекко и фисташковый рулет. Особым ингредиентом стал итальянский трюфель. Михаил рассказывал представителям СМИ о технологиях, продуктах, которые использует, делился лайфхаками в кулинарии.

«Простые подачи, свежие продукты, традиционные итальянские и русские рецепты, щедрые порции и качество исполнения — вот что теперь вы встретите в «Бусах». Добавьте ко всему этому пьемонтский трюфель и испытайте абсолютное удовольствие», — делится впечатлениями главный редактор журнала «Собака. Крд» Татьяна Сочилина.

«Madyar удалось расширить понятие "домашней кухни" до международного масштаба. Очень приятно было увидеть в новом меню итальянские блюда, причем приготовленные так, что на время трапезы мысленно переносишься в Рим. Это действительно домашняя кухня - в том смысле, что у краснодарцев есть возможность у себя "дома", в своем городе, есть то, что они любят» — комментирует Михаил Лукашов, главный редактор «Коммерсантъ. Краснодар».