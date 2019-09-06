Суд оставил под арестом главу Чебаркуля

Челябинский областной суд рассмотрел в апелляционном порядке постановление Чебаркульского городского суда о продлении ареста мэру Чебаркуля Сергея Ковригина до 23 октября. Адвокат настаивал на отмене постановления, но его требования отклонили, сообщает пресс-служба областного суда.

Как ранее сообщал «Ъ-Южный Урал», следственные органы СК РФ по Челябинской области в марте этого года предъявили обвинение главе Чебаркуля Сергею Ковригину в получении взятки в виде «услуг неимущественного характера» на сумму более 50 тыс. руб. По версии следствия, за это мэр помог частным организациям незаконно получить в аренду коммунальные сети.