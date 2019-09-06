Музей блокады Ленинграда открылся после реконструкции

В пятницу, 6 сентября, в Соляном переулке после длительной реконструкции открылся Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда. В обновленном варианте представлены предметы из прежней экспозиции, а также мультимедийные экраны и инсталляции, которые воссоздают интерьеры блокадной квартиры, школы, театральной гримерки и пункта выдачи хлеба по карточкам.

Отметим, что 6 сентября посетителями музея стали лишь почетные гости. Для всех желающих он откроет свои двери в воскресенье, 8 сентября — в День памяти жертв блокады. При этом до конца 2019 года посещение музея будет осуществляться только в составе организованных групп по сеансам.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что власти Петербурга отказались от идеи строительства нового музея обороны и блокады Ленинграда, который предполагалось возвести на Смольной набережной.