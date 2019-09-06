На стройплощадке комплекса АКМ компании «Метафракс» завершился монтаж шаровых резервуаров

На строительной площадке парка хранения аммиака комплекса АКМ компании «Метафракс» в Губахе завершился монтаж установки из трех шаровых резервуаров, изготовленной в ПАО «Уралхиммаш».

Шаровые резервуары успешно прошли гидроиспытания, что ознаменовало завершение сборки и монтажа установки. Теперь на аппараты установят теплоизоляцию, поверх нее – защитное покрытие, и шаровая установка будет полностью готова к вводу в эксплуатацию.

ПАО «Уралхиммаш» весной 2018 года подписало с ОАО «НИИК», разработчиком проекта парка хранения, контракт на изготовление и поставку установки из трех шаровых резервуаров объемом 3000 м3 для строящегося комплекса «Аммиак – карбамид – меламин». В рамках контракта ПАО «Уралхиммаш» также проводило сборку и монтаж шаровой установки.

Аппараты поставлялись в разобранном виде, отдельными элементами, сборка, сварка аппаратов и монтаж установки проводились силами подрядной организации под руководством специалистов ПАО «Уралхиммаш».

Как пояснил руководитель строительства комплекса АКМ Александр Усынин, на выбор поставщика шаровых резервуаров повлияли положительные отзывы о работе «Уралхиммаша» и участие предприятия во многих значимых проектах по строительству парков хранения последних лет.

Александр Максимов, генеральный директор ПАО «Уралхиммаш»: «В рамках развития производства шаровых резервуаров был реализован проект по приобретению комплекса оборудования и внедрения новой производственной технологии, которая сегодня позволяет изготавливать шаровые резервуары единичной емкостью до 8000 м3. На сегодняшний день шаровые резервуары самого крупного единичного объема, изготовленные предприятием, это шаровые резервуары объемом 3000 м3 для АКМ ПАО «Метафракс» и объемом 5000 м3 для перевалочной базы СУГ в порту Тамань».

Завершение строительства комплекса АКМ запланировано на 2021 год. Это один из крупнейших инвестиционных проектов, реализуемых в Прикамье. Новое производство даст Кизеловскому угольному бассейну более 400 новых, квалифицированных рабочих мест.

---