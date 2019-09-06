Красноярских тюремщиков заподозрили в избиении заключенного

Сотрудники ГУФСИН по Красноярскому краю подозреваются в превышении должностных полномочий с применением насилия (ч. 3 ст. 286 УК). События, которые изложены в материалах дела, произошли 5 августа. Утром несколько сотрудников тюремного ведомства доставили 40-летнего осужденного, отбывающего наказание за двойное убийство, из колонии №27 в оперативное управление ГУФСИН для проведения опроса. На обратном пути трое сотрудников отдела розыска избили заключенного: он получил гематомы и ссадины на лице.

Как говорила изданию «Проспекту Мира» адвокат Виктория Дерменева, от заключенного ИК №27 Михаила Голикова требовали дать показания на начальника исправительного учреждения Михаила Половникова. Оперативники сообщили ему, что располагают информацией о том, что он заплатил начальнику ИК за подготовку документов об условно-досрочном освобождении. Заключенный все это отрицал.

Илья Николаев