Прошедшее лето в Ижевске стало самым холодным с начала 21 века

Средняя температура в Ижевске летом 2019 года составляла +15,6°С. Это наименьший показатель с начала 21 века, написала представитель гидрометцентра республики Алла Шумихина на своей странице во «ВКонтакте».

«Лето-2019 стало самым холодным в Ижевске в 21 веке. Второе холодное лето — 2002 года, на 3 месте — лето 2001 года. Было в Ижевске более холодное лето, но в 20-ом веке — в 86-ом, 92-ом, 94-ом и некоторых других более ранних годах. За все минувшее лето не зарегистрировано ни одного дня с жарой 30°С»,— отметила госпожа Шумихина.