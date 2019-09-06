Шахты возглавили антирейтинг по качеству работы общественного транспорта

Из 200 городов России Шахты Ростовской области заняли последнее место в рейтинге Domofond.ru по удовлетворенности жителей качеством работы общественного транспорта, сообщает пресс-служба портала. Участникам опроса предложили оценить утверждение «Меня устраивает работа общественного транспорта в моем районе» по шкале от 1 до 10 баллов, где 1 означает «полностью не согласен», а 10 — «полностью согласен». Шахты набрали 4,2 балла.

Следующую позицию в антирейтинге с таким же результатам занимает другой город Ростовской области Каменск-Шахтинский. Однако в Шахтах по сравнению с прошлым годом оценка упала на 1,8 балла, тогда как Каменск-Шахтинский потерял за год только 0,4 балла. В десятку антирейтинга также вошел Новочеркасск, заняв седьмое место с результатом 4,8 балла.

Выше всего работу общественного транспорта у себя в городе оценили жители Тюмени — она набрала 8,2 балла из 10. Второе место занял Северск Томской области с результатом 8 баллов.

В среднем по стране работу общественного транспорта оценили в 6,6 балла — это на 0,2 балла ниже, чем в прошлом году. В опросе приняли участие более 90 тысяч человек.

Дарья Голякова