Депутаты гордумы оценили перспективы развития ЖКХ Перми

Депутаты гордумы Перми рассмотрели проект формирования комфортной городской среды «Развитие системы ЖКХ» на 2019–2023 годы. В обсуждении перспектив программы приняли участие замглавы администрации Перми Игорь Субботин, начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства Перми Александр Власов, депутаты Владимир Манин, Дмитрий Федоров, Олег Шлыков, Илья Лисняк и Олег Бурдин.

Главная задача программы – это модернизация и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры как одной из важнейших сфер жизнедеятельности города. На эти цели в 2019 году заложено около 3 млрд рублей, и каждый год финансирование будет увеличиваться. В рамках программы планируется строительство сетей хозяйственно-питьевого водоснабжения с обустройством пожарных гидрантов в пяти микрорайонах индивидуального жилищного строительства, обустройство детских, спортивных и контейнерных площадок на 50 территориях индивидуальной жилой застройки города, а также расширение и реконструкция канализации города. В планах – капитальный ремонт в 925 домах. По расчетам администрации, уровень удовлетворенности населения к 2023 году должен быть не ниже 65%.

По мнению депутата Олега Бурдина, уровень удовлетворенности населения качеством коммунальных услуг не соответствует затратам. «Мы вкладываем большие деньги в модернизацию и комплексное развитие коммунального хозяйства, но при этом качество жизни оценивается «средне». Каждый год будет прибавляться по 1 тыс. удовлетворенных человек – на мой взгляд, это не амбициозный показатель», – прокомментировал депутат Олег Бурдин.

Депутаты отметили также, что программа не учитывает инфляционные процессы. «Программа «Развитие ЖКХ» – одна из немногих, о которой люди знают, за которой следят, – заявил Дмитрий Федоров. – Люди на нее надеются, и хотелось бы, чтобы суммы финансирования соответствовали реальной ситуации». «Жителям интересно то, что находится рядом, их место жительства. В каждом районе есть свои парки, скверы, в моем округе – своя набережная. Я считаю, что следует акцентировать внимание на периферийных районах. Для граждан это важно», – высказался депутат Олег Шлыков.

Все замечания и предложения депутатов учтены и будут проработаны.