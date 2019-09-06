Пассажиропоток аэропорта Геленджик за год вырос на 20 %

С начала 2019 года пассажиропоток аэропорта Геленджик составил 263,3 тыс. человек, что на 20 % больше аналогичного периода 2018 года, сообщила пресс-служба аэропорта. Пиковым по пассажиропотоку месяцем стал август текущего года, в котором услугами аэропорта воспользовались 87,4 тыс. человек.

По мнению Иван Таранченко, генерального директора ООО «Аэропорт Геленджик», увеличение пассажиропотока свидетельствует о росте популярности авиаперевозок на курорт. «Бархатный сезон в Геленджике пользуется не меньшей популярностью у туристов, чем отдых в летнее время, – считает топ-менеджер. – В этот период мы планируем принять и отправить около 500 рейсов десяти авиакомпаний», – сообщил господин Таранченко.

Анна Перова, Краснодар