Депутаты думы Перми заслушали планы мэрии по созданию комфортной городской среды

Представители администрации города Перми рассказали депутатам гордумы о реализации программ, связанных с формированием комфортной городской среды. В обсуждении приняли участие замглавы Перми Игорь Субботин, депутаты Олег Бурдин, Илья Лисняк и Надежда Агишева.

Представленная начальником управления жилищных отношений администрации города Перми Ириной Чирковой программа «Обеспечение жильем жителей города Перми» должна обеспечить комфортные условия проживания граждан всех категорий. Комфорт же складывается из нескольких составляющих: доступность, социальная поддержка и эффективное использование муниципального жилищного фонда. На эти цели в бюджет города планируется привлечь более 8 млрд рублей. Особый акцент в проекте сделан на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и молодых семей. К 2023 году не менее 5075 семей смогут улучшить жилищные условия, сократится площадь аварийного жилищного фонда до 220,1 тыс. кв. м и будет демонтировано не менее 44 многоквартирных жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу.

Депутаты интересовались, как программа изменит подход к приобретению жилья, успеет ли администрация приобрести необходимую площадь жилья до конца года, а также ее влиянием на реализацию программы «Жилье для молодой семьи». Представители мэрии пояснили, что введены льготы на приобретение жилой площади для «переселенцев». На сегодняшний день 50% жилья выкуплено муниципалитетом, мониторинг торгов проводится ежедневно. Проблема обеспечения молодых семей решается, в начале года были выделены денежные средства на 171 семью и дополнительно в августе – еще на 100 семей. Администрация отметила, что проблемные вопросы с жильем следует решать не только на городском, но и на краевом уровне.

Депутат Надежда Агишева считает, что объем финансирования молодых семей недостаточный. «Этих средств попросту не хватит, учитывая количество семей, стоящих в очереди за жильем или материальной поддержкой. Мы работаем для людей и должны искать способы помочь всем», – подчеркнула Надежда Агишева.

В поддержку коллеги выступил депутат Олег Бурдин. «Нужно вернуться к этой программе и выходить на взаимодействие с краем. Депутатский корпус готов оказывать поддержку», – отметил парламентарий.

Депутаты гордумы предложили включить в муниципальную программу другие формы материальной поддержки молодых семей. Администрация предложение поддержала.

Перед программой «Охрана природы и лесное хозяйство» стоит задача обеспечить жителей города благоприятной окружающей средой. Для этого необходимо, в частности, сохранять существующие городские леса, занимающие сегодня более 45% площади города Перми. Для их сохранения и развития планируется очистка берегов малых рек и уборка мусора, посадка зеленых насаждений, ликвидация борщевика, обустройство минерализованных полос и противопожарных водоемов, мест отдыха и территорий для выгула животных, обработка лесов от клещей. Сумма расходов бюджета города Перми на 2019–2023 годы составит примерно 70,9 млн рублей.