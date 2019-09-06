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Пензенские станции «скорой помощи» до конца года получат 27 спецавтомобилей

В Пензе сотрудникам «скорой помощи» до конца года будет передано 27 новых автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Часть техники уже поступила в распоряжение медицинских бригад Городищенского, Каменского, Нижнеломовского, Сердобского, Спасского и Пензенского районов.

Также в этом году за счет регионального бюджета будет дополнительно куплено восемь автомобилей для работы в сельской местности.

С 2016 года в область поступило более 200 автомобилей.

На сегодняшний день парк полностью укомплектован спецмашинами, срок службы половины из них не превышает трех лет.

Иван Сергеев


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