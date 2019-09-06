Сбербанк поможет экспортировать продукцию южных производителей

5 сентября 2019 года, — Сбербанка окажет содействие южным производителям при выходе на зарубежные рынки.

Во Владивостоке в рамках Восточного Экономического форума состоялась встреча председателя Юго-Западного банка Сбербанка Евгения Титова и торгового представителя РФ в КНР Сергея Инюшина.

Основной темой стало обсуждение сотрудничества в области экспорта продукции производителей Юга России и Северного Кавказа, а также банковского сопровождения российского бизнеса при выходе на зарубежные рынки. Было отмечено, что предприятия сталкиваются с проблемами презентации продукции и налаживания коммуникации с зарубежными партнерами. Рынок Китая имеет определенную специфику. Она требует особых маркетинговых стратегий при выводе товаров на рынок. В Китае современная молодёжь избирательно подходит к продуктам питания, но товары из России для китайцев – эта гарантия качества, поэтому потенциал для наших производителей большой.

В ходе встречи стороны договорились об организации биржи контактов на территории Китая. Активное участие в проекте примут представители торгового представительства, Юго-Западного банка Сбербанка, а также бизнеса.

Юго-Западный банк Сбербанка занимает первое место среди прочих банковских институтов в ЮФО и СКФО по объему проводимых внешнеэкономических операций, который составляет $1,3 млрд. В начале года Сбербанк и Российский экспортный центр запустили проект «Экспортный акселератор», который направлен на создание комфортных условий выхода на международные рынки для потенциальных экспортеров.

Евгений Титов, председатель Юго-Западного банка Сбербанка:

«Наша основная цель – формирование у представителей бизнеса комплексных компетенций в области внешнеэкономической деятельности. Среди участников форума – предприятия, производящие качественную продукцию, которая способна конкурировать на мировом рынке. В пилотном проекте Юго-Западного банка - «Экспорт АПК» - с июня этого принимают участие уже 24 клиента, подписано 12 соглашений с региональными производителями. Это несырьевой экспорт – продукты питания, алкогольные и безалкогольные напитки, кондитерская продукция».

Треть кредитного портфеля Cбербанка в южном федеральном округе приходится на сельское хозяйство и пищевую промышленность. Банк выступает основным партнером региональных зернотрейдеров – около 40% экспортных сделок осуществляется через счета Сбербанка.

Ранее на площадке Сбербанка была организована встреча представителей российского и китайского бизнеса. Результатом переговоров стало подписание трехстороннего соглашения с Ростовским портом и ЗАО Корпорация порта «Цаофэдян». Предметом соглашения является подготовка строительства дружественного порта, содействие межпортовому сотрудничеству и создание регулярного международного канала морских перевозок.