В небе над Липецкой областью столкнулись два самолета Су-34 во время тренировочных полетов. Об этом сегодня сообщил телеканал РЕН-ТВ со ссылкой на собственные источники. “Ъ-Черноземье” эту информацию подтвердили в администрации региона. «Оба летчика живы, здоровы. Известно, что самолеты получили повреждения, сейчас выясняются подробности инцидента, но по сути это тренировочный полет, закончившийся неудачей»,— рассказал “Ъ-Черноземье” собеседник в администрации Липецкой области, пожелавший остаться неназванным.

По информации СМИ, во время полета пилоты потеряли друг друга из виду. Ведущий ударил ведомого концом крыла по кабине, а при попытке совершить маневр самолеты они столкнулись еще раз, в двигатель одного из бомбардировщиков попали обломки. Оба самолета были посажены пилотами, пострадавших нет. В результате происшествия повреждены кабина, двигатель и фюзеляж у одного из истребителей. У второй машины оторвалась законцовка крыла с аппаратурой комплекса радиоэлектронного противодействия.

Согласно источнику РЕН-ТВ, бомбардировщики принадлежат Государственному центру подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны РФ.

На момент публикации информация официально не подтверждена.

Виталий Коцюба, Андрей Прах