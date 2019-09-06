Минздрав опроверг нарушения трудового законодательства в горбольнице №6

Краевой минздрав опроверг информацию о начавшейся забастовке травматологов городской больницы №6 Перми. Как сообщается на сайте министерства, больница работает в штатном режиме, медицинская помощь пациентам оказывается в полном объеме.

6 августа глава краевого минздрава Оксана Мелехова встречалась с коллективом больницы. По итогам встречи главному врачу Виктору Гневашеву было поручено проверить алгоритм начисления зарплат. 4 сентября с сотрудниками больницы общалась статс-секретарь министерства Ольга Чулакова.

По данным минздрава, в ГБУЗ ПК «Городская больница №6» регулярно проводятся проверки трудовой инспекцией, которая подтверждает соблюдение действующего трудового законодательства, в том числе предоставление в ряде случаев повышенных (дополнительных) гарантий и компенсаций.