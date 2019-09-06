06 сентября, пятница
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Skoda показала Kamiq Monte Carlo

Компания Skoda представила новую модификацию кроссовера Kamiq — исполнение Monte Carlo.

Автомобиль получил затемненную оптику, темный декор решетки радиатора, колесных дисков, элементов переднего бампера и порогов, зеркал заднего вида, рейлинги на крыше и надписи Skoda на крышке багажника.

Салон версии Monte Carlo отличается спортивными сиденьями, красной прострочкой обивки, красной подсветкой интерьера, а также хромированными и алюминиевыми элементами декора.

Новая комплектация доступна для всех двигателей Skoda Kamiq. До 2019 года версия Monte Carlo, которая появилась в 2011 году, была доступна для моделей Citigo, Rapid, Fabia и Yeti, а теперь помимо Kamiq ее можно заказать и для Scala.

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