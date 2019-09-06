Корпорация развития предлагает заключить договор на использование бренда «Сделано в Удмуртии»

Производителям, которые уже продают товары под брендом «Сделано в Удмуртии», предлагают заключить договор на использование знака до 1 июня 2020 года. Об этом написал гендиректор корпорации развития республики Константин Сунцов на своей странице в Facebook.

Также господин Сунцов рассказал, как производители смогут продавать продукцию под обозначенным брендом. «Вы заходите на сайт madeinudmurtia.ru в раздел "Знак Сделано в Удмуртии ", подаете заявление, заполняете форму и прикладываете макет размещения знака на продукции. В течение 15 дней по вашей компании принимается положительное или отрицательное решение, исходя из заявленных требований, потом еще в течение 10 дней вы заключаете лицензионный договор и регистрируете его в Роспатенте. Пользоваться товарным знаком можно три года, совершенно бесплатно»,— написал он.

Напомним, что товарный знак «Сделано в Удмуртии» зарегистрировали в начале 2019 года. При этом предприятия республики начали использовать этот бренд на своей продукции еще до регистрации. Тогда господин Сунцов заявлял, что знак останется бесплатным, но предпринимателям нужно будет обратиться Роспатент.