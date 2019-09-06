В поселке Гари от огнестрельного выстрела предположительно пострадал депутат свердловского парламента

Как стало известно «Ъ-Урал», 5 сентября в Гаринском городском округе произошло ЧП – в результате инцидента с огнестрельным оружием мог быть ранен депутат законодательного собрания Свердловской области от ЛДПР Александр Коркин. По данным серовской газеты «Глобус», со ссылкой на главу Гаринского городского округа Сергея Величко, инцидент произошел в катере, который передвигался по реке. «Ружье принадлежало хозяину катеру и, видимо, было заряжено. Пострадавший его потянул на себя, хотел взять, ружье зацепилось курком. Выстрел прошел вскользь по висковой части головы. Но голову пробило. Сейчас он находится в больнице»,— приводят слова господина Величко.

Получить официальный комментарий об инциденте в СУ СКР по Свердловской области, следователи которого будут принимать по делу процессуальное решение, пока не удалось. В приемной Александра Коркина телефоны не отвечали.