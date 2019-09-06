На Урале по итогам первого полугодия продажи смартфонов выросли на 4%

С января по июнь этого года на Урале было продано 1,25 млн смартфонов на сумму 19,2 млрд руб., сообщили в пресс-службе объединенной компании «Связной» (объединяет магазины под брендами «Связной» и «Евросеть»). По данным ритейлера, рынок вырос на 4% в штучном выражении, на 8% — в денежном.

«Если в целом по стране рынок фактически не растет в штуках, то на Урале рост, хоть и небольшой, есть»,— отметил управляющий уральским филиалом компании Александр Воронин. Он добавил, что более существенный рост в деньгах объясняется выбором покупателей в пользу более дорогих моделей. «Люди покупают гаджет на несколько лет, и поэтому склоняются к более современным и, как следствие, дорогостоящим моделям»,— отметил он. Так, в первом полугодии 2019 года средняя цена смартфона на Урале составила 15,3 тыс. руб.— на 4% больше, чем в аналогичном периоде 2018 года.

На рынке ноутбуков, напротив, наблюдается спад, констатируют в компании. За первое полугодие на Урале было продано 90 тыс. ноутбуков на сумму 3,3 млрд руб.— на 10% в штуках и на 3% в деньгах меньше, чем за аналогичный период 2018 года. Объем продаж планшетов составил 100 тыс. штук на общую сумму 1,2 млрд руб. Господин Воронин тренды на рынке объясняет жизненным циклом устройств. «После спада 2017 года в 2018 году рынок ноутбуков показал приличный рост в 18% на Урале. Это связано с эффектом отложенного спроса: модели, купленные несколько лет назад, начали устаревать как раз в 2018 году, и покупатели сделали необходимый апгрейд. Логично предположить некоторое снижение спроса в 2019 году»,— рассказал он. Однако, не исключает Александр Воронин, оно может быть компенсировано интересом к новинкам во втором полугодии. «Рынок планшетов демонстрирует падение уже несколько лет подряд. Дело в том, что современные смартфоны имеют очень большие диагонали экрана и не уступают планшетам в удобстве потребления контента, превосходя в эргономике и функционале»,— полагает Александр Воронин.