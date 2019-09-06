Ресторан «Фарфор» в Самаре закрыт на 60 суток после отравления жителей роллами

Советский районный суд в четверг постановил приостановить работу самарского филиала федеральной службы доставки «Фарфор». Речь идет о заведении на ул. Запорожская, 31А. Оно не будет работать в течение 60 суток. Об этом “Ъ-Волга” сообщили в пресс-службе суда.

На прошлой неделе областное СУ СК России возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ после массового отравления роллами от самарского филиала федеральной службы доставки «Фарфор». Как сообщают СМИ со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора, число пострадавших составляет 71 человек.

Ранее выяснилось, что в заведении не соблюдались нормы СанПиН. Также у некоторых сотрудников не было медицинских книжек. Ранее Роспотребнадзор сообщал, что в еде «Фарфора» была обнаружена сальмонелла.

Георгий Портнов