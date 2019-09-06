Бизнес-завтрак «Комплексный подход к внедрению бережливого производства на предприятиях Пермского края»

11 сентября газета «Коммерсантъ-Прикамье» проводит бизнес-завтрак на тему «Комплексный подход к внедрению бережливого производства на предприятиях Пермского края», на котором промышленники Прикамья поделятся опытом внедрения принципов повышения производительности труда.

Напомним, что с 2017 года на территории Пермского края реализуется приоритетная федеральная программа «Повышение производительности труда и поддержка занятости в Пермском крае», в 2018 году получившая статус Национального проекта, участие в которой на данный момент приняли около 30 предприятий. Программа осуществляется при поддержке Министерства экономического развития РФ, Правительства Пермского края, «Федерального центра компетенций», «Регионального центра компетенций» и сформированных групп на предприятиях-пилотах.

В рамках бизнес-завтрака предлагается обсудить темы:

1. Итоги реализации программы на территории Прикамья за первое полугодие 2019 года. Новые участники. Результаты.

2. Влияние мер государственной поддержки предприятий-участников на повышение производительности труда.

3. Реализация программ повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки по вопросам повышения производительности труда руководителей и работников предприятий Перми и Пермского края.

Спикерами на мероприятии выступят:

– первый заместитель министра промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края Елена Дегтярева;

– директор фонда «Региональный центр инжиниринга» Евгений Давыдов;

– директор ООО «Краснокамский РМЗ» Дмитрий Теплов;

– руководитель службы бизнес-системы ООО «Свеза-Уральский» Михаил Каменских.

Модератор бизнес-завтрака – кандидат экономических наук, доцент НИУ ВШЭ

Дмитрий Артемьев.

К участию приглашаются промышленные предприятия региона, представители бизнес-сообществ, банки, учебные заведения.

По итогам встречи газета «Коммерсантъ-Прикамье» подготовит информационные материалы для размещения на сайте.

Бизнес-завтрак будет проходить 11 сентября с 10.00 до 12.00 в кафе дилерского центра «Телта-МБ», официального дилера «Мерседес-Бенц», по адресу: ул. Крисанова, 4.

Участие в бизнес-завтраке бесплатное. Количество гостей ограничено, поэтому просим подтвердить свое участие до конца дня 10 сентября по телефону: +7 982 437 47 11 (Елена Серебрякова) или по электронной почте: pr@kommersant.perm.ru.

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