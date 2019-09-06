Автобус с 39 пассажирами загорелся в центре Казани

Автобус, в салоне которого находились 39 пассажиров, вспыхнул в центре столицы Татарстана, говорится в сообщении ассоциации автотранспортных предприятий республики.

Все произошло на улице Карла Маркса рядом с Сельхозакадемией. У пассажирского автобуса на ходу загорелся двигатель. Водитель увидел пламя в зеркале, остановил транспорт, вместе с кондуктором высадил всех пассажиров и сам справился с огнем с помощью огнетушителя. ЧП, по предварительной версии, произошло из-за замыкания в электропроводке. Пострадавших нет.

"Ъ-Казань"